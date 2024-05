Gaetano Di Vaio in gravi condizioni dopo un incidente in scooter. Ricoverato a Giugliano in codice rosso. Scopri i dettagli dell’incidente.

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, il noto regista e produttore Gaetano Di Vaio ha subito un grave incidente stradale a Qualiano, in provincia di Napoli. Di Vaio, che viaggiava a bordo del suo scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i soccorritori che hanno trasportato Di Vaio in codice rosso all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Ricovero e prognosi di Gaetano Di Vaio

Attualmente, Gaetano Di Vaio è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi e l’intera comunità cinematografica e culturale napoletana è in ansia per lui.

Nato nel 1968 nel quartiere Piscinola di Napoli, Di Vaio ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza difficili, con un periodo trascorso nel carcere di Poggioreale per possesso di stupefacenti.

L’esperienza del carcere ha rappresentato una svolta nella vita di Gaetano Di Vaio. Una volta uscito nel 1998, ha intrapreso un percorso di riscatto personale e professionale, diventando un operatore culturale e un punto di riferimento per molti giovani napoletani. Poi, nel 2001, ha iniziato la sua carriera teatrale con la compagnia “I ragazzi del Bronx napoletano” di Peppe Lanzetta.

La carriera cinematografica e teatrale di Gaetano Di Vaio

Gaetano Di Vaio è noto per il suo impegno nel raccontare il degrado e il riscatto delle periferie urbane attraverso le sue opere. Ha collaborato con registi di fama internazionale come Abel Ferrara e Stefano Sollima, e ha co-prodotto film premiati a livello internazionale. Di Vaio ha anche recitato nella famosa serie “Gomorra”, interpretando il personaggio di Baroncino al fianco di attori come Marco D’Amore.

Oggi la notizia dell’incidente di Gaetano Di Vaio ha scosso profondamente tutti coloro che lo conoscono e apprezzano il suo lavoro. La comunità aspetta con ansia aggiornamenti sulle sue condizioni, sperando in un rapido miglioramento e augurandogli una pronta guarigione.