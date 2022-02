La seconda serata del Festival ha totalizzato più di 11 milioni di spettatori, battendo anche la prima in fatto di ascolti: un risultato pazzesco.

Un risultato così non si vedeva da anni e anni. Sanremo 2022 sta facendo il pieno di ascolti dalla prima serata e, anzi, continua ad aumentare. Durante la serata di apertura il Festival aveva totalizzato 54% di share, nella seconda il 55, 8%.

Sanremo fa il pieno di consensi e ascolti alla seconda puntata

Come riporta Repubblica: “Dopo la soddisfazione di ieri con il 54% di share e un risultato che non si vedeva dal 2005, oggi il direttore artistico Amadeus può vantare un record di ascolti con 11.320.000 di spettatori e il 55,8 % di share. L’anno scorso la seconda serata del festival aveva avuto in media 7 milioni 585 mila spettatori con il 42.1%, risultato molto al di sotto di quest’anno che ha migliorato anche dal 2020, la prima edizione di Amadeus.”

Doppia soddisfazione quindi per il conduttore e la Rai che oggi festeggia il pieno di share. Ecco il post dell’ufficio Stampa Rai:

