Kill Bill: Volume 2 è la seconda parte del film diretto da Quentin Tarantino: ecco quali sono le varie location utilizzate per la pellicola.

Kill Bill è il quarto film diretto da Quentin Tarantino, il realtà la pellicola è divisa in due parti: ‘Kill Bill: Volume 1‘ è uscito nelle sale cinematografiche nel 2003, ‘Kill Bill: Volume 2′ è invece arrivato un anno dopo. Entrambe le pellicola sono state molto apprezzate sia dal pubblico che dalla critica. A proposto di Kill Bill: Volume 2, vediamo ora quali sono le location scelte da Quentin Tarantino dove ha girato il proprio film.

Kill Bill: Volume 2, le location del film

Kill Bill: Volume 2 ha alcune location in comune con il precedente capitolo come la chiesa dove avviene il massacro. In realtà la chiesa non si trova a El Paso ma a Lancaster, in California: nel 2005, un anno dopo l’uscita nelle sale cinematografiche del film, ha subito degli atti vandalici durante la notte di Halloween.

QUENTIN TARANTINO

Altre riprese del film sono state effettuate a Pechino in Cina, a Los Angeles e Victorville negli Stati Uniti e a Careyes in Messico.

Kill Bill: Volume 2, il cast del film

La protagonista di Kill Bill, Beatrix Kiddo, è interpretata da Uma Thurman mentre a dare il volto a Bill è David Carradine. Nel cast di Kill Bill: Volume 2 troviamo poi anche Michael Madsen nei panni di Budd, Daryl Hannah in quelli di Elle Driver mentre Gordon Liu è il maestro Pai Mei.

Nel cast del film di Quentin Tarantino troviamo poi anche Michael Parks, Perla Haney-Jardine, Chris Nelson, Bo Svenson, Jeannie Epper, Steve Polyi, Claire Smithies, Clark Middleton Laura Cayoutte, Larry Bishop e in una piccola parte anche Samuel L. Jackson, attore presente in quasi tutti i film diretti da Quentin Tarantino.

