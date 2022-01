Sono stati annunciati i nomi dei tre conduttori dell’Eurovision 2022 che a maggio andrà in onda da Torino.

La vittoria del Maneskin, con la loro Zitti e buoni, ha portato l’Eurovision 2022 in Italia. La notizia del giorno è che sono stati scelti i nomi dei conduttori del più importante festival musicale a livello europeo, sono tre e fra di loro c’è una vera e propria sorpresa: Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini, una delle artiste italiane di maggiore successo a livello internazionale. L’ufficializzazione dei nomi dei tre conduttori verrà data sul palco del Teatro Ariston durante una delle serate del Festival di Sanremo 2022.

Eurovision 2022: i conduttori

Alessandro Cattelan e Mika hanno già lavorato insieme in diverse edizioni di X Factor: il primo è stato dal 2011 al 2020 il conduttore del celebre talent musicale in onda su Sky Uno, il secondo invece ha fatto da giudice al programma.

Laura Pausini

La vera novità, come detto in precedenza, è però la presenza di una vera e propria star del panorama musicale nazionale e internazionale come Laura Pausini, alla sua prima prova da conduttrice televisiva. Certo, la cantante giocherà “in casa” visto che è certamente una grande esperta dell’argomento del programma.

Eurovision 2022: date e quando va in onda

A trasmettere in diretta televisiva l’Eurovision 2022 è Rai 1, la kermesse musicale sarà divisa in tre serate: quella del 10, del 12 e quella finale del 14 maggio. A ospitare l’evento, come detto in precedenza, è l’Italia: la sede di ogni edizione è infatti il Paese vincitore dell’edizione precedente e quella del 2021 di Rotterdam è stata vinta dai Maneskin.

La città che l’ha spuntata nella corsa per assicurarsi l’Eurovision 2022 è stata Torino, le tre serate andranno quindi in onda dal Palaolimpico, che ha ospitato anche diversi altri eventi importanti di vario genere.

