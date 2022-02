Ecco quali sono le location di Cetto c’è, senzadubbiamente: il terzo film della cosiddetta Trilogia del Pilu di Antonio Albanese.

Cetto La Qualunque è senza dubbio (anzi, senzadubbiamente) uno dei personaggi più divertenti e di maggiore successo fra i tanti interpretati da Antonio Albanese. Cetto La Qualunque è anche il protagonista della cosiddetta trilogia del Pilu: Qualunquemente, uscito nel 2011, Tutto tutto niente niente, uscito nel 2012, Cetto c’è, senzadubbiamente, che è invece arrivato nelle sale cinematografiche nel 2019. E a proposito di quest’ultimo film, che così come gli altri due è diretto da Giulio Manfredonia, vediamo ora quali sono le location nelle quali è stato girato e ambientato.

Cetto c’è, senzadubbiamente: le location del film

In Cetto c’è, senzadubbiamente Cetto La Qualunque diventa re. Inevitabilmente tra le location della commedia ci soni alcuni dei più bei castelli e palazzi italiani: quello che nel film appare come il castello del Principe Buffo di Calabria è in realtà il Palazzo Chigi di Ariccia, in provincia di Roma.

Il protagonista interpretato da Antonio Albanese alloggia anche nel Castello di Tor Crescenza. Una delle location principali del film è poi l’abbazia di Santa Maria di Farfa che si trova a Fara, in provincia di Rieti. Il film si apre con Cetto La Qualunque che vive in Germania ma in realtà nessuna scena del film è stata girata al di fuori dell’Italia, le scene iniziali sono infatti tutte state girate in provincia di Bolzano.

Cetto c’è, senzadubbiamente: il cast del film

Oltre al già citato Antonio Albanese, nel cast di Cetto c'è, senzadubbiamente troviamo poi anche Nicola Rignanese nei panni dell'amico e aiutante Pino. Davide Giordano è invece il figlio, Melo.

Completano il cast principale del film Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Lorenza Indovina, Massimo Cagnina, Mario Cordova, Massimiliano Vado e Diego Verdegiglio.

