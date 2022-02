Vediamo quali sono i cantanti che si sono classificati durante il secondo appuntamento del Festival: a trionfare è Elisa.

Elisa prima, Mahmood e Blanco secondi, La rappresentante di lista terzi, questi i risultati della seconda serata di Sanremo 2022. Achille Lauro scende parecchio di posizione, mentre Gianni Morandi continua alla grande il suo Festival con la quinta posizione. Vediamo la classifica completa.

La classifica della seconda serata di Sanremo 2022

Ecco i nomi dei cantanti e in che posizione si sono classificati:

Elisa: O forse sei tu Mahmood e Blanco: Brividi La rappresentante di lista: Ciao Ciao Dargen D’Amico: Dove si balla Gianni Morandi: Apri tutte le porte Emma: Ogni volta è così Ditonellapiaga e Rettore: Chimica Massimo Ranieri: Lettera di là dal mare Irama: Ovunque sarai Fabrizio Moro: Sei tu Giovanni Truppi: Tuo padre, mia madre, Lucia Noemi: Ti amo non lo so dire Sangiovanni: Farfalle Michele Bravi: Inverno dei fiori Rkomi: Insuperabile Achille Lauro: Domenica Matteo Romano: san Highsnob e Hu: Abbi cura di te Giusy Ferreri: Miele Iva Zanicchi: Voglio amarti Aka7even: Perfetta così Le Vibrazioni: Tantissimo Yuman: Ora e qui TANANAI: Sesso occasionale Ana Mena: Duecentomila ore

Come riporta Fan Page, la seconda serata Festival di Sanremo è terminata con anticipo: “La motivazione potrebbe risalire all’assenza di Luca Argentero, che a dispetto delle previsioni non è potuto essere tra gli ospiti del Festival di Sanremo questa sera per problemi familiari.“

