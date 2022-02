La grande cantante è stata l’ospite d’onore della seconda serata del Festival di Sanremo 2022: Laura Pausini ha emozionato tutti con la sua canzone Scatola.

Laura Pausini non ha bisogno di presentazioni, essendo una delle cantanti italiane più famose e più di successo al mondo. Nel 2022 è stata una delle super ospiti del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, dove ha portato il suo nuovo inedito, Scatola, scritta con Madame, che sta spopolando nelle radio, e che parla della sua vita, delle tappe che l’hanno portata a fare il suo percorso artistico.

Laura Pausini a Sanremo 2022 con Scatola

La cantante di La solitudine, che aveva proprio presentato all’Ariston nel 1993 nella sezione Novità (nel 2023 sarà l’anniversario del ventennale) e che le aveva permesso, grazie alla vittoria della manifestazione, di farsi conoscere in Italia e di avviare al meglio la propria carriera, è salita sul palco di Sanremo per presentare Scatola, che racconta anche di come sarebbe andata la sua vita se non avesse vinto Sanremo, che ha raccontato anche nel suo primo film, Piacere di conoscerti.

In seguito ha eseguito anche un duetto con Mika, con Alessandro Cattelan che suona I Have a Dream, degli Abba. Amadeus annuncia che i tre saranno i conduttori dell’Eurovision.

Per accettare l’invito di Amadeus ha dichiarato in un video: “ Presenterò al festival il mio nuovo singolo, Scatola, e il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie dell’invito“.

Laura Pausini

La Pausini ha partecipato al Festival di Sanremo, come detto, nel 1993 e l’anno seguente, questa volta nella sezione Campioni, con il brano Strani amori.

Laura Pausini e la dieta

La cantante si è presentata al Festival in gran forma, anche perché ha seguito una dieta, che le ha stata consigliata da uno specialista, che le ha fatto perdere ben 16 chili nel 2021. A La Gazzetta in un’intervista ha detto in merito: “ oglio specificare per tutte le ragazzine che si fanno male e che hanno problemi alimentari, che la sto facendo con l’aiuto di un dietologo, perché su queste cose è molto importante non improvvisare. Durante i tour prendo sempre peso e il finale magari coincide con la nomination per qualche premio, allora dico: “Cavolo, ho dieci giorni per dimagrire venti chili”. Così faccio una di quelle diete velocissime in cui perdi un chilo al massimo. Questa la seguo ormai da un anno, ho perso 16 chili e ora la faccio di mantenimento

