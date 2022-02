La cantante che sarà la super ospite di questa sera a Sanremo 2022 è in splendida forma, dimagrita e energica.

Laura Pausini ha perso 16 chili in un anno seguendo una dieta particolare, consigliata da uno specialista. La cantante è in forma e non vede l’ora di aggredire il palco di Sanremo 2022 come super ospite della seconda serata. Presenterà anche il suo nuovo inedito Scatola.

Ecco la dieta di Laura Pausini

In un’intervista riportata da La Gazzetta, Laura Pausini racconta quale sia la sua dieta: “Voglio specificare per tutte le ragazzine che si fanno male e che hanno problemi alimentari, che la sto facendo con l’aiuto di un dietologo, perché su queste cose è molto importante non improvvisare. Durante i tour prendo sempre peso e il finale magari coincide con la nomination per qualche premio, allora dico: “Cavolo, ho dieci giorni per dimagrire venti chili”. Così faccio una di quelle diete velocissime in cui perdi un chilo al massimo. Questa la seguo ormai da un anno, ho perso 16 chili e ora la faccio di mantenimento”.

La cantante ha eliminato e sostituito i carboidrati con alimenti pieni di proteine e ci accompagna molte verdure. Questo le ha consentito di perdere quei chiletti che Laura non voleva più sul suo corpo.

