Iva Zanicchi si prepara per la sua esibizione a Sanremo 2022 e racconta del suo inedito e di come vuole affrontare questo Festival.

In occasione di un’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni, Iva Zanicchi racconta della sua prossima avventura al Festival di Sanremo 2022. La grande artista ha vinto tre edizione all’Ariston e ora è pronta ad esibirsi con tutta la sua grinta e passione nel suo nuovo inedito.

Le dichiarazioni di Iva Zanicchi

Come riporta lanostratv.it, Iva Zanicchi racconta come affronterà questa edizione del Festival: “Sono emozionata come una ragazzina. Affronto quest’avventura con grinta e voglia, ma anche con molta serenità. Porto una canzone bella, spero piaccia e di cantare bene“.

La cantante parla poi del suo inedito Voglio amarti: “Si tratta di un inno all’amore. Suscita serenità e gioia. L’amore è un sentimento strano che si può provare a ogni età“. Poi Iva svela qualcosa sul suo look a Sanremo: “Non ci sarà una grande trasformazione. Avrò i capelli sciolti e cotonati e indosserò abiti classici“. Dopo un anno di difficoltà e dolori, compresa la morte del fratello per Covid, la cantante ha voglia di ricominciare a vivere e, al Festival, canterà “la sua rinascita” con tutta la passione che la contraddistingue.

