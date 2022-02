Monica Vitti è morta. L’attrice, simbolo del cinema italiano, era lontana dalle scene da tempo a causa di una malattia simile all’Alzheimer.

Monica Vitti è morta e l’Italia intera piange la sua scomparsa. L’attrice era da tempo lontana dalle scene a causa di una malattia degenerativa simile all’Alzheimer e la sua mancanza si è sempre fatta sentire. Affascinante, con una voce inconfondibile e uno sguardo magnetico: sono state tutte queste qualità, unite alla sua bravura, ad averla resa l’attrice simbolo del cinema italiano, nonché icona di femminilità e bellezza.

Monica Vitti è morta: addio alla musa di Antonioni

Classe 1931, Monica Vitti è morta all’età di 90 anni: era nata il 3 novembre del 1931. Ad annunciarlo, nella mattinata del 2 febbraio del 2022, è stato Walter Veltroni, attraverso un tweet: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”, ha scritto l’ex sindaco di Roma.

Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto. — walter veltroni (@VeltroniWalter) February 2, 2022

All’anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, ha avuto un’infanzia triste, diventata più felice solo grazie alla recitazione. Dall’inscenare spettacoli con i burattini per far divertire i fratelli è passata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove si è diplomata nel 1953.

La sua carriera ha avuto una svolta quando ha incontrato il regista Michelangelo Antonioni, con il quale ha avuto anche una lunga storia d’amore. Dopo di lui, Monica è stata diretta da nomi che hanno fatto la storia del cinema nostrano, come Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi e Franco Giraldi.

Tra i suoi film più famosi, si ricordano: La notte, Deserto rosso, La ragazza con la pistola, Dramma della gelosia – Tutti i particolari in cronaca, La supertestimone, Polvere di stelle, Noi donne siamo fatte così e Io so che tu sai che io so.

Francesco Mereu e Monica Vitti

Monica Vitti: gli amori

La Vitti ha avuto tre grandi storie d’amore. La prima con il regista Michelangelo Antonioni, poi con il direttore della fotografia Carlo Di Palma, che l’ha anche diretta in tre film nella metà degli anni Settanta. La terza e anche ultima è quella con il fotografo di scena e regista Roberto Russo.

A lui, dopo 27 anni di fidanzamento, ha deciso di giurare amore eterno: il matrimonio si è svolto il 28 settembre del 2000 in Campidoglio. Nel 2020, quando la notizia del ricovero di Monica in una clinica svizzera ha fatto il giro della stampa, Russo ha dichiarato: “Da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me, ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi”.

