È venuto a mancare il padre della compagna di Luca Argentero, Cristina Marino, e per questo l’attore di Doc non sarà al Festival di Sanremo come ospite.

Luca Argentero non sarà ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo, come era stato annunciato, a causa della tragedia che ha colpito la sua famiglia: è infatti venuto a mancare il padre della compagna Cristina Marino. L’attore di Doc era atteso sul palco proprio per presentare la fiction Rai, che sta riscuotendo grande successo di pubblico e critica, ma per lui non sarà possibile rispondere all’invito di Amadeus.

Lutto per Luca Argentero e Cristina Marino

Cristina Marino è la moglie di Argentero, in quanto i due si sono sposati nel giugno 2021, ma la loro storia va avanti dal 2015, con anche una figlia per loro, Nina Speranza.

Cristina Marino

Secondo fonti vicine alla famiglia, la motivazione al forfait per lo show di punta Rai è stato proprio il lutto che ha colpito la sua famiglia, in particolare la moglie che ha perso il padre. Egli è stato imprenditore, originario della Sicilia, e insieme alla Marino aveva anche un altro figlio che lavorava insieme a lui. Grande cordoglio come è ovvio da tutti per la perdita.

Riproduzione riservata © 2022 - DG