L’attrice di Suburra racconta il momento in cui l’è stato comunicato che sarebbe stata la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo, e quali sono state le raccomandazioni di Amadeus.

La giovane attrice dalle origini senegalesi, Lorena Cesarini, racconta in un’intervista su Tv, Sorrisi e Canzoni quale sia stata la sua reazione alla notizia di condurre Sanremo al fianco di Amadeus. L’attrice rivela anche quali sono le sue paure come co-conduttrice della seconda serata del Festival e delle raccomandazioni del conduttore.

Le dichiarazioni di Lorena Cesarini

Come riporta Tv, Sorrisi e Canzoni Lorena Cesarini racconta come e quando ha scoperto che avrebbe condotto Sanremo. L’attrice dichiara: “La telefonata è arrivata la mattina del 1° gennaio. Stavo ancora dormendo, avevo festeggiato il Capodanno con gli amici all’Argentario ed è stato il risveglio più bello che potessi desiderare! Esplodevo di gioia dentro di me ma non potevo far trapelare nulla con gli altri”.

Lorena racconta poi cosa le ha detto Amadeus: “Mi ha detto di essere me stessa, con il mio entusiasmo e la mia energia” e ancora racconta le sue paure: “Di sbagliare, di deludere le aspettative di tutti, di Amadeus in particolare. Oddìo, mi viene da piangere solo a pensarci“.

Poi rivela cosa non mancherà nel suo camerino: “Spero tanti fiori. Poi il sacchettino di raso rosso che mi ha dato mia mamma Germaine: l’ha cucito lei, con dentro del sale e dei piccoli portafortuna. È piccolino, magari riesco anche a portarlo sul palco mettendolo in una tasca…”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG