Zalone arriva come super ospite al Festival di Sanremo 2022, dove, con la sua comicità dissacrante, ha fatto ridere l’intera platea e tutti gli telespettatori.

Checco Zalone è uno dei super ospiti del Festival di Sanremo 2022, dove si è presentato in galleria seduto tra il pubblico, commentando con la frase “Io amo il popolino”. Voluto da Amadeus, che lo ha annunciato al TG1 dove il comico firma il contratto per essere all’Ariston (con tanto di battute sul fatto che dopo Sanremo non lavorerà più), Zalone ha presentato, come anticipato da Dagospia, una sua nuova canzone, che ha fatto ridere ma anche indignare alcuni.

Checco Zalone a Sanremo 2022

Come aveva anticipato Giuseppe Candela, per Dagospia, Zalone ha presentato una nuova canzone, la sua versione di Almeno tu nell’universo di Mia Martini, ovviamente in chiave comica, accompagnata da un monologo, una storia LGTBQ come l’ha definita lui. Lo ha aiutato Amadeus, con Zalone che rispondeva. Aveva annunciato poco prima che sarebbe stato scorretto. Candela aveva detto alla vigilia, invece, che avrebbe fatto: “ Un monologo legato all’attualità e lancerà una nuova canzone. Gira voce che il brano in questione dovrebbe occuparsi di pandemia. Alla Zalone style.”

Checco Zalone

Le risate sono state assicurate, con la platea dell’Ariston che ha seguito tutto il pezzo di Zalone con grande divertimento.

Checco Zalone, i successi

Zalone era alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo in assoluto. La sua verve comica non ha eguali in Italia e i suoi film, campioni di incassi e sorpassa record, sono stati visti da milioni di italiani, al cinema e in tv successivamente. Il comico salentino si era fatto conoscere in primis per la sua partecipazione a Zelig, ai tempi di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, facendo ridere con le sue gag e canzoni reinterpretate come solo lui sa fare.

Nell’aprile del 2021 ha fatto uscire una canzone, ovviamente parodistica ma di grande genialità, dal titolo La vacinada, dove è comparsa nel videoclip anche l’attrice inglese Helen Mirren.

