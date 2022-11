La prima stagione si è conclusa con la puntata di giovedì 10 novembre ma Vincenzo Malinconico 2 si farà? Le anticipazioni sulla serie TV.

Una delle novità del 2022 di Rai 1, per quanto riguarda le fiction, è stata Vincenzo Malinconico. Tratta dai romanzi di Diego De Silva, la serie TV ha per protagonista una sorta di antieroe: non il classico uomo di successo che vediamo protagonista nelle varie serie ma un avvocato non particolarmente abile nel suo lavoro. Giovedì 10 novembre su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata, con i canonici due episodi, della prima stagione, ora gli spettatori della fiction si stanno domandando: Vincenzo Malinconico 2 si farà oppure no? Vediamo tutto quello che si sa a riguardo.

Vincenzo Malinconico 2 ci sarà?

Per il momento non è stato annunciata la realizzazione di Vincenzo Malinconico 2 ma ci sono buone possibilità che la serie TV possa continuare con una nuova stagione.

Massimiliano Gallo

Riguardo al possibile prolungamento della serie TV per una seconda stagione, il regista Alessandro Angelini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage. “Sarei felice di una seconda stagione, di spunti ce ne sono e poi Malinconico non è solo un avvocato di insuccesso, ma soprattutto un acrobata dei sentimenti, un po’ come tutti noi, la gente l’ha capito e lo sente come un amico” ha spiegato il regista di Vincenzo Malinconico.

“La scrittura di De Silva non è una scrittura che arriva sul set e può essere presa in tutto e per tutto, va nutrita, alimentata, corroborata si adegua qualche maniera va di pari passo con le riprese” ha spiegato sempre Alessandro Angelini.

Vincenzo Malinconico 2: cast e anticipazioni

Se Vincenzo Malinconico 2 si farà il protagonista non potrà che essere sempre interpretato che da Massimiliano Gallo. Nel cast della serie TV troveremo probabilmente anche Michele Placido, Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangerlo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e Ana Caterina Murariu.

