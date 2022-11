Grande ritorno in tv per Temptation Island che nell’estate 2023 si riprenderà la scena dopo un anno di stop. Il mondo social ha apprezzato.

Il pubblico del piccolo schermo era rimasto deluso questa estate 2022 quando non ha potuto godere dell’ormai noto reality Temptation Island. E allora ecco che per il 2023 le cose torneranno alla “normalità”. Il format, condotto da Filippo Bisciglia, verrà recuperato “al 99%”: parola di Pier Silvio Berlusconi.

Torna Temptation Island: l’annuncio

Filippo Bisciglia

“Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere”. Erano state queste le parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022-23.

Dichiarazioni che oggi hanno visto la conferma di quanto detto con una nuova chance, dopo lo stop per una stagione, per Tempation Island.

L’amministatore delegato Mediaset ha infatti annunciato: “La Talpa slitterà probabilmente nella prossima stagione, sempre curato da Fascino e Maria De Filippi. Non vogliamo caricare troppo di reality i palinsesti, ne abbiamo molti all’attivo e dopo il Grande Fratello, che speriamo duri più a lungo possibile, rivedremo L’Isola dei Famosi in primavera in quella che è la solita staffetta. Al 99% nella fase estiva, finito Grande Fratello e Isola tornerà Temptation Island, che soddisfa molto il pubblico e anche la pubblicità”, le parole riprese da Fanpage.it.

Il popolo della tv e soprattutto quello del web pare aver accolto con grande gioia l’annuncio del ritorno del format estivo. “Evviva! Il mio appuntamento fisso dell’estate”, ha scritto qualcuno. “Meno male, mi era dispiaciuto non vederlo questa estate”, ha detto qualche altro utente.

Di seguito un post Twitter con una delle molte reazioni del web, anche se in questo caso, decisamente ironica:

TORNA TEMPTATION ISLAND FILIPPO I FALÒ DI CONFRONTO IL TRASH LE CORNA MADONNA RAGA LA MIA VITA È COMPLETA — mabel; loves Alex W ☼☽ (@xexemaybell) November 10, 2022

Questa, invece, un’altra reazione sempre su Twitter:

Sono felicissimo per il ritorno di Temptation Island nell'estate 2023 quel programma è la mia seratonina estiva pic.twitter.com/geenDQvOvw — giove🍃/in lutto per la fine di #DuyBeni (@saziato_) November 10, 2022

TORNA TEMPTATION ISLAND😭finalmente l’estate avrà un senso anche per noi studenti disperati in sessione estiva, sono emozionata pic.twitter.com/uREfrv026Q — Samanta (@samanta_012) November 10, 2022

