Ecco le location di Addio al nubilato, divertente commedia al femminile con Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonio Liskova e Jun Ichikawa.

Quattro amiche di lunga data si ritrovano per festeggiare insieme l’addio al nubilato di un’altra loro comune amica: arrivate al luogo dell’appuntamento scoprono però che la futura sposa non c’è ma che ha organizzato per loro una sorta di caccia al tesoro che le porterà a vivere una vera e propria vacanza all’insegna del divertimento e delle risate (e anche il pubblico avrà la sua massiccia dose di divertimento e risate). E’ questa in sintesi la trama di Addio al nubilato. Il film è diretto da Francesco Apolloni ed è uscito nelle sale cinematografiche nel 2021: vediamo ora quali sono le location di Addio al nubilato.

Addio al nubilato: le location del film

Sono le vie e le piazze del centro storico di Roma ad aver ospitato, per cinque settimane da ottobre a novembre del 2020, attrici, attori e tutti gli addetti ai lavori vari per le riprese di Addio al nubilato. Una delle location principali è il Grand Hotel St. Regis, hotel di lusso a cinque stelle che si trova in Via Vittorio Emanuele Orlando 3 a Roma: al suo interno sono state girate diverse scene del film.

Chiara Francini

Oltre che a Roma, tra le location di Addio al nubilato troviamo anche il parco divertimenti Cinecittà World che si trova a Santa Severa e nel comune di Santa Marinella, entrambi in provincia di Roma.

Addio al nubilato: il cast del film

Le quattro protagoniste principali di Addio al nubilato sono le amiche Linda, Eleonora, Vanessa e Akiko che sono rispettivamente interpretate da Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jin Ichikawa. La futura sposa, organizzatrice dell’insolito addio al nubilato, è Chiara ed è interpreta da Antonia Fotaras.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG