Dal 20 novembre la programmazione di Rai 1 subirà diversi cambiamenti a causa dell’inizio del Mondiale in Qatar.

L’Italia, per la seconda volta consecutiva, non è tra le Nazionali che parteciperanno al Mondiale, quello con il torneo calcistico più importante resta comunque un appuntamento imperdibile per i tifosi e gli appassionati di calcio. La Rai trasmetterà su Rai 1 le varie partite e per fare ciò cambierà inevitabilmente i propri palinsesti giornalieri: vediamo allora quali sono i cambiamenti da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre.

Il Paradiso delle Signore: quando va in onda

A fermarsi per lasciare spazio alle partite del Mondiale in Qatar sarà Il Paradiso delle Signore. Ma non da subito. Fino a venerdì 25 novembre il pubblico di Rai 1 potrà continuare a guardare la soap opera nei soliti orari.

Da lunedì 28 novembre fino a venerdì 10 dicembre, invece, Il Paradiso delle Signore non andrà in onda e lascerà il proprio posto su Rai 1 e lascerà il posto alle varie partire delle nazionali impegnati nella Coppa del Mondo.

Rai 1: i palinsesti di novembre e dicembre 2022

Per via dei Mondiali cambierà anche l’orario di messa in onda de La Vita in Diretta: inizierà sempre alle ore 17.05 ma le varie puntate termineranno alle 18.10, ovvero mezz’ora prima rispetto al solito. E mezz’ora prima inizieranno anche L’Eredità e il Tg1 che finirà alle 20, in modo da lasciare spazio alle dirette delle partite in programma la sera.

Domenica In invece nella puntata del 20 novembre inizierà alle ore 17, dopo la fine della partita Qatar-Ecuador che aprirà il Mondiale. Non ci sarà sabato 27 novembre e tornerà poi informa ridotta sia domenica 4 che dicembre che domenica 18 dicembre, il giorno in cui in Qatar si giocherà la finale del Mondiale 2022.

