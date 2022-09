Ecco tutto quello che c’è da sapere su The Crown 5: dalle anticipazioni al cast, passando per la data di uscita.

Ha conquistato il pubblico ma ha anche fatto arrabbiare la famiglia reale inglese: parliamo di The Crown, la serie TV che racconta la vita della Regina Elisabetta II, e di tutta la Famiglia Reale inglese, e che nel 2016 ha debuttato su Netflix con gli episodi della prima stagione, ambientata tra gli anni ’40 e gli anni ’50. Di puntata in puntata la storia è arrivata fino agli inizi degli anni ’90 e ora continua con The Crown 5. La stagione (che secondo il progetto iniziale sarebbe dovuta essere l’ultima, invece ci sarà anche la sesta) è ambientata lungo tutto il decennio, fino ai primi anni 2000: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

The Crown 5: le anticipazioni

Le domanda che i fan della serie TV principalmente si pongono è: The Crown 5, quando esce in TV? Netflix ha annunciato che i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire da mercoledì 9 novembre 2022.

È invece possibile sapere qualche anticipazione riguardo alla trama. Gli anni ’90 per la Famiglia Reale inglese sono stati molto turbolenti e contraddistinti da due eventi in particolare: il divorzio tra il Principe Carlo e la Principessa Diana (con le confessioni di tradimenti e tutto quello che ne seguì) e la morte in un incidente stradale a Parigi di proprio di Lady Diana, avvenuta nel 1997.

Secondo le indiscrezioni, ci dovrebbe essere anche la famosa intervista, rilasciata da Lady Diana nel 1995 a Panorama, in cui la Principessa del Galles scopre la relazione extraconiugale del marito con Camilla. Lo ha rivelato proprio il biografo reale Andrew Morton, che questo evento sarà il fulcro della quinta stagione dello show di Netflix.

Inoltre, si parlerà anche di come è venuto alla luce il libro di Morton su Lady D, dal titolo Diana: Her True Story, dove venivano rivelato dettagli e pettegolezzi inediti. Di per sé questo libro fu un “dramma”.

The Crown 5: il cast

In The Crown 5 gli attori e le attrici protagonisti sono tutti diversi rispetto a quelli delle precedenti due stagioni. Nono sono più Olivia Colman e Tobias Menzies a interpretare i ruoli della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo, al loro posto troviamo Imelda Staunton e Jonathan Pryce.

Josh O’Connor e Emma Corrin lasciano il posto a Dominic West e a Elizabeth Debicki. Lesley Manville veste invece i panni della Principessa Margaret.

The Crown 5: Imelda Staunton sul suo ruolo

L’attrice inglese Imelda Staunton, che molti ricorderanno nei panni della professoressa Umbridge nella saga di Harry Potter, prende il posto di Olivia Colman e Claire Foy nel ruolo della Regina Elisabetta, che lei stessa ha incontrato in un’occasione di un suo spettacolo a teatro.

“Ho guardato The Crown sin dalla prima stagione. Da attrice è stata una gioia vedere come l’interpretazione di Claire Foy prima e di Olivia Colman poi abbia arricchito la sceneggiatura di Peter Morgan. Sono sinceramente onorata di unirmi ad un team creativo eccezionale e di portare The Crown alla sua conclusione” ha raccontato a Repubblica.

