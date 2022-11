Ecco le location di School of Mafia, divertente commedia con un cast corale in cui compare anche Nino Frassica.

Tre boss della mafia italo-americani decidono, di comune accordo, di mandare i loro figli, che hanno scelto una vita lontana dalla criminalità, in Sicilia per imparare il mestiere di boss e raccogliere un giorno la loro eredità. Le cose non andranno però esattamente come i tre genitori malavitosi avevano previsto. E’ questa, in sintesi, la trama di School of Mafia, una divertente commedia diretta da Alessandro Pondi che è uscita nelle sale cinematografiche nell’estate del 2021. Vediamo ora quali sono le location di School of Mafia.

School of Mafia: le location

Anche se è ambientato tra New York e la Sicilia, School of Mafia è stato girato interamente in Puglia. L’aeroporto nel quale atterranno i tre protagonisti, che vengono accolti dagli uomini di Don Turi è quello di Brindisi. A Nardò si trova invece la masseria nella quale vive Don Turi (è la Masseria Brusca), restando a Nardò troviamo anche la casa della nonna di Joe Cavallo, è la Torre Squillace, ma anche la chiesa con la scalinata dove Nick Di Maggio incontra per la prima volta Rosalia Mazzarò.

Nino Frassica

Oltre che a Nardò, School of Mafia è stato girato anche ad Acquarica del Capo, dove si trova la cava di Mimmo Panebianco, e a Otranto, dove è stata girata la scena del laghetto.

School of Mafia: il cast del film

Nick Di Maggio, Guglielmo Poggi e Michele Ragno sono i tre protagonisti principali di School of Mafia e sono interpretati rispettivamente da Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi e Michele Ragno. I loro padri sono invece interpretati rispettivamente da Fabrizio Ferracane, Emilio Solfrizzi e Paolo Calabresi.

Nel cast di School of Mafia troviamo poi anche Nino Frassica che veste i panni di Don Turi. Completano il cast Gianfranco Gallo, Paola Minaccioni, Giulia Petrungaro, Tony Sperandeo e Paola Lavini.

