Massimiliano Gallo, figlio d’arte, ha mosso i primi passi in teatro diventando anche un volto noto del piccolo schermo.

Di Massimiliano Gallo ci si innamora prima della sua grandissima bravura attoriale e poi dello charme e del carisma di cui è dotato. Attore napoletano, Massimiliano Gallo è partito dal teatro per poi approdare al cinema, collaborando con i più importanti artisti del cinema italiano. La primissima volta che ha recitato al cinema è stato per la pellicola No problem, diretto da un geniale Vincenzo Salemme con cui è tornato a collaborare nel 2018 nel film Una festa esagerata.

Chi è Massimiliano Gallo? La biografia e la carriera

Classe 1968, Massimiliano Gallo è nato a Napoli, Campania, il 19 giugno sotto il segno dei Gemelli. La passione per il mondo dell’arte l’ha ereditata in famiglia, Massimiliano, precisamente da papà Nunzio, famoso cantante napoletano.

Massimiliano Gallo

Diversamente dal padre, però, la strada percorsa da Massimiliano l’ha portato nei teatri e sui set cinematografici, piuttosto che nelle sale d’incisione. Proprio la mamma, Bianca Maria, infatti, era un’attrice di teatro che decise di dedicarsi alla famiglia, mettendo così da parte la sua carriera.

I primi passi, Gallo li ha mossi in teatro e ha preso parte anche ad alcun musical, mettendo in risalto anche le sue abilità canore. Insomma un’artista a tutto tondo, Massimiliano Gallo. In televisione lo abbiamo visto in fiction amatissime dal pubblico: è lui l’attore che interpreta Palma, il vice questore de I Bastardi di Pizzofalcone, in Imma Tataranni è invece il marito della protagonista, il personaggio di Vanessa Scalera.

La vita privata di Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo è impegnato? La risposta è sì. Al suo fianco, da qualche tempo, infatti, c’è la modella brasiliana Shalana Santana. Come si sono conosciuti? A svelarlo è stato proprio l’attore che ha parlato di una cena, in cui entrambi erano presenti, e dove per lui è scattato un vero e proprio colpo di fulmine.

Da quel momento, Massimiliano, ha cominciato un serratissimo corteggiamento, fino a quando Shalana non ha detto di sì. Precedentemente, inoltre, Massimiliano ha avuto una storia con un’altra donna (sappiamo che si chiama Anna e che sono stati sposati) con cui è diventato anche papà di una figlia.

Anche la Santana ha avuto una storia importante e per questo motivo entrambi hanno deciso di andarci cauti, prima di compiere il passo della convivenza. Lei è arrivata in Italia col compagno di allora Alessandro Lukacs, visto in televisione come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello.

L’account Instagram di Massimiliano è pieno di foto inerenti alla sua professione ma poche che riguardo la sua sfera affettiva, sintomo che cerca di tutelare le persone a lui care.

Chi è Shalana Santana, la compagna di Massimiliano Gallo

Lunghi capelli mori e tratti tipici brasiliani: ecco chi è Shalana Santana, compagna dell’attore napoletano Massimiliano Gallo. Shalana ha cominciato la sua carriera sfilando in passerella e prendendo parte a diversi shooting fotografici.

Proprio grazie al lavoro da modella, inoltre, la Santana ha avuto modo di girare il mondo viaggiando tra l’America e l’Europa fino a quando arrivata in Italia non ha conosciuto l’amore della sua vita. Oltre a lavorare come modella, inoltre, Shalana è anche un’attrice.

3 curiosità su Massimiliano Gallo

-Ama viaggiare e visitare diversi luoghi nel mondo.

-Ha un legame speciale con la sua famiglia e i suoi fratelli: ha una sorella e due fratelli.

-Ha un rapporto speciale con Vincenzo Salemme, napoletano come lui. Ma anche con Stefano Sollima e Massimo Ceccherini.