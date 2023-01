Il magnate Elon Musk, che ha acquistato la piattaforma Twitter, se la deve vedere con Re Carlo III: ecco cosa sta succedendo.

L’imprenditore sudafricano Elon Musk fa da tempo chiacchierare, i media e la rete. In seguito all’acquisizione di Twitter, è finito nell’occhio del ciclone per una serie di eventi: prima la sospensione di migliaia di profili, poi i licenziamenti e ancora l’ipotetica dimissione da CEO. Ma nelle ultime ore un’altra novità travolge il nome di Musk: pare che non abbia ancora pagato l’affitto nella sede del social di Piccadilly Circus, a Londra.

Re Carlo III pretende i soldi di Elon Musk

Le proprietà di Re Carlo III, insediatosi dopo la morte della madre, la Regina Elisabetta, vengono gestite dalla Crown Estate.

Come rivelato dalla BBC, pare che tale società abbia denunciato Twitter per non aver pagato l’affitto della sede londinese dall’ottobre 2022, periodo in cui Elon Musk ha acquistato la piattaforma.

La Crown Estate avrebbe contattato invano la società dell’imprenditore sudafricano, senza riuscire a parlare con qualcuno. È per questo motivo, quindi, che si è deciso di avviare un’azione legale.

Al momento, Musk non ha proferito parola sull’accaduto. Si resta in attesa di ulteriori risvolti.

