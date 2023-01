Fiorello continua a svelare alcune anteprime sul Festival di Sanremo 2023: gli ultimi indizi parlano di un ospite internazionale da urlo.

Da Viva Rai 2, Fiorello mantiene alta l’attenzione sul Festival della Musica Italiana. Amadeus, spesso suo ospite seppur in video o video chiamata, ha recentemente mostrato in anteprima la scenografia che caratterizzerà questa 73esima edizione della kermesse e ha scelto il programma della mattina di Rai 2 per annunciare gli ospiti. Ma, proprio nelle ultime ore, Fiorello si è lasciato scappare un clamoroso spoiler su una special guest internazionale.

Madonna a Sanremo 2023?

Con il suo solito fare ironico, Fiorello ha raccontato di essere stato contattato da Amadeus e Morandi per conoscere in anteprima gli ospiti della serata dei duetti.

“Ieri mi hanno chiamato, mi dice Morandi, incalza Amadeus: ‘Fiore ti diamo tutti i nomi dei duetti…e me li spoilerano tutti ieri pomeriggio – ha raccontato lo showman siciliano lasciandosi andare poi ad un annuncio fuori programma -. Ora dico quello che avrebbe dovuto dire Amadeus domenica a Domenica In: ‘Ci sarà come ospite un’artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga”.

Le parole di Fiorello, dunque, hanno fatto subito pensare alla partecipazione di Madonna a Sanremo 2023. Ma per l’annuncio ufficiale si dovrà attendere.

