In attesa dell’inizio del Festival di Sanremo 2023, arriva un duro attacco contro Amadeus: il conduttore farà un passo indietro?

Amadeus continua a snocciolare tutte le novità che riguarderanno la 73esima edizione del Festival della Musica Italiana. Dopo aver svelato la scenografia che caratterizzerà questo Sanremo, il direttore artistico sta mettendo a punto il cast con ospiti e super ospiti. A scatenare le polemiche, però, è stato l’annuncio di un messaggio video da parte del presidente ucraino Zelensky nel corso dell’ultima serata della kermesse.

Vauro contro Amadeus: colpa di Zelensky

“Trovo che sia una scelta squallida. Zelensky è il leader di un paese in guerra, il mainstream italiano lo continua a dipingere come l’eroe in maglietta, sembra un personaggio di un fumetto – ha sbottato il vignettista Vauro Senesi all’Adnkronos – . Questo invito diventa una propaganda bellica in un momento in cui c’è bisogno di parlare di diplomazia, di cessate il fuoco e di pace”.

“Quello che dice Zelensky è solo ‘armi, armi’, sembra che nel suo vocabolario non ci siano altri termini”, ha aggiunto ancora lui, assolutamente contrario alla scelta di Amadeus.

Vauro, dunque, ha annunciato la sua possibile partecipazione alla manifestazione pacifista che si terrà a Sanremo il prossimo 11 febbraio, aggiungendo di aver firmato appello affinché questo invito a Zelensky venga ritirato.

“Se non ci riuscirò gli manderò una mia vignetta. Penso che ci sia bisogno di tutto meno che alimentare la propaganda bellica”, ha sottolineato.

Riproduzione riservata © 2023 - DG