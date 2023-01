Amadeus sceglie ancora Viva Rai 2 per svelare un altro dettaglio su Sanremo 2023: mostrata in diretta la scenografia del Festival.

Alle prime luci del mattino, Amadeus si è collegato in diretta con Fiorello e Viva Rai 2 per un altro scoop sul 73esimo Festival di Sanremo. A distanza di pochi giorni dall’inizio della kermesse, il conduttore e direttore artistico ha mostrato in anteprima la scenografia realizzata dall’architetto Gaetano Castelli. Una cupola sovrasta il palcoscenico del Teatro Ariston, mentre un meraviglioso gioco di luci pensato dal maestro Catapano creerà l’atmosfera delle serate.

La scenografia di Sanremo 2023 e l’attesa di Fiorello

Oltre alla cupola disseminata di luci, Amadeus ha mostrato il sotto al palco, ben visibile e diviso in due golfi tondeggianti in cui si dispone l’orchestra: da un lato la sezione ritmica e dall’altra i fiati e il coro. Al centro la tradizionale scala che scende in platea.

Dopo aver fatto una passeggiata nel Teatro Ariston, il conduttore di Sanremo 2023 si è intrattenuto con le maestranze impegnate con i lavori del palcoscenico.

“Buongiorno, siamo su Viva Rai 2, con Fiorello. Lo aspettiamo? – ha domandato Amadeus ad uno degli operai, che ha replicato – Certo che lo aspettiamo!”.

Il direttore artistico, dunque, continua ad invitare l’amico Fiorello a partecipare anche a questa edizione del Festival, ma sembra che per il momento lo showman non abbia alcuna intenzione di presenziare.

Riproduzione riservata © 2023 - DG