Pioggia di critiche per Chiara Ferragni e l’ultimo post che la ritrae alla sfilata di Schiaparelli: cosa è successo in rete.

Prima di presenziare al Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni è impegnata con le sfilate di alta moda francesi. Invitata al defilé di Schiaparelli – marchio che la vestirà in occasione della kermesse musicale insieme a Dior – l’imprenditrice digitale ha postato in rete alcuni scatti che hanno sollevato un’aspra polemica. Per la collezione presentata dalla casa di moda, sono stati usati dei peluche che ritraggono le teste degli animali: è bastato questo a scandalizzare la rete.

Chiara Ferragni, la sfilata delle polemiche

In una delle foto condivise in rete, Chiara Ferragni ha realizzato un selfie in compagnia di Kylie Jenner e il peluche della testa di un leone.

Davanti a quell’immagine il web è insorto e anche la madre dell’influencer, Marina Di Guardo, ha urlato: “Che impressione quel peluche!”.

Ma a farsi sentire forte sono state le voci degli animalisti, che hanno ritenuto inaccettabile quell’immagine, nonostante si trattasse di peluche.

“Orribile!!! Pessimo esempio…pensa se il trofeo fosse stato la “tua” Matilde”, “Il leone può anche essere finto ma è il messaggio che lascia a desiderare”, “Tu bellissima ma messaggio sbagliato. Una testa di leone su un vestito, come andare in giro con un cadavere addosso. Terrificante e spero che ritirino questa collezione”, hanno tuonato gli utenti del web.

