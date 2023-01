La storia tra Luca Onestini e Nikita Pelizon accende il dibattito, ma il commento della madre di lui fa insorgere una polemica.

Nella puntata di ieri, 23 gennaio, del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto a Luca Onestini e Nikita Pelizon di confrontarsi sul loro rapporto. Lei, che lo ha accusato di averla illusa con atteggiamenti ambigui, ha provato a chiarire definitivamente con una cena finita, però, con l’ennesima discussione. A sostegno di Onestini è intervenuta la madre, la signora Carla, che dopo aver elogiato il figlio per il comportamento avuto in casa, si è duramente scagliata contro Nikita.

Luca Onestini, la madre offende Nikita

“[…]Ti prendi le critiche da uno come Antonino che ha un comportamento vergognoso. In Nikita ho visto strategia e falsità, non ho visto niente di autentico – ha commentato la signora Carla prima di rivolgersi direttamente alla Pelizon – . Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno”.

“Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”, ha aggiunto la madre di Luca Onestini scatenando il putiferio in studio e in rete.

E, proprio negli studi del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli non è riuscita a rimanere in silenzio davanti a quell’offesa gratuita e spietata nei confronti di Nikita ma anche di Antonino.

“Ma lei pensa davvero di poter venire qui e lanciare accuse per difendere suo figlio – ha sbottato l’opinionista – . Ad Antonino ha detto che porta le donne a letto e poi le molla. Ma come si permette? Non mi stupisco dell’atteggiamento che ha suo figlio”.

