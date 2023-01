Chiara Nasti ha festeggiato il suo 25esimo compleanno, il primo da mamma: ma il web è stato crudele con lei anche nel suo giorno.

Il web è sempre molto aggressivo nei confronti di Chiara Nasti, influencer da milioni di follower che spesso si attira le critiche della rete. Recentemente diventata mamma del piccolo Thiago, nato dalla relazione con il calciatore Mattia Zaccagni, la Nasti ha festeggiato il suo 25esimo compleanno. A margine della sua giornata, Chiara ha tirato le somme degli ultimi anni e il suo post Instagram ha scatenato non poche critiche.

Chiara Nasti, insulti e critiche dal web

“E sono 25 anni, vissuti sempre con emozione e non tradendo mai me stessa. Il resoconto ad oggi ha superato le mie aspettative, il primo compleanno da mamma e non potrei esserne più fiera – ha scritto lei su Instagram – . Cambiano le priorità, le attenzioni, e la quotidianità, dedicata totalmente al mio cucciolo. Ogni traguardo sarà per lui, ogni successo lo raggiungerò per te! Mi hai dato forza, amore, riempiendomi di gioia. Quindi auguri a me ed a tutte le cose belle che ci aspettano”.

Il web, però, davanti al post di Chiara Nasti non è riuscito a rimanere in silenzio e per lei ci sono state tante critiche.

“Se non hai mai lavorato in vita tua ma di che prospettiva parli?”, “Se penso che hai quanto mia figlia…e sembri sua madre”, “Cambiano anche i connotati. Sei irriconoscibile!”, “Venticinque ma sentirsene quarantasette”, hanno tuonato alcuni utenti del web.

Davanti alle critiche, però, Chiara Nasti ha replicato con l’indifferenza.

Riproduzione riservata © 2023 - DG