Polemiche sotto un recente post social di Chiara Nasti. La foto col piccolo Thiago ha scatenato la reazione di molti seguaci.

Molto seguita su Instagram, Chiara Nasti sta vivendo le sue prime settimane da mamma. Dopo la nascita del piccolo Thiago, infatti, la nota influencer, compagna e futura moglie di Mattia Zaccagni, regala ogni giorno tantissimi scatti social con suo figlio. Nonostante la tenerezza e la dolcezza delle sue immagini, non tutte generano le stesse emozioni. Anzi. Una recente ha scatenato una vera e proprio polemica con diverse critiche piovute alla donna.

Chiara Nasti, lo scatto della polemica

Chiara Nasti

Come detto, Chiara Nasti ha pubblicato, come ormai è solita fare praticamente tutti i giorni, una dolcissima foto su Instagram col suo piccolo Thiago. Fin qui nulla di male, se non fosse che molti utenti hanno iniziato a commentare con pesanti critiche il suo scatto.

Il motivo? Secondo parecchi seguaci, la donna teneva nel modo sbagliato in braccio il piccolo. “Qualcuno le dica che non sta tenendo in braccio un cane”, “Ma si rende conto che quello è un neonato? Ma come lo tiene?!”.

Qualcuno passa direttamente mettendosi nei panni del neonato: “Povero bambino”, “Ma non è un bambolotto, dai”.

Insomma, i soliti haters della giovane neo mamma non le hanno risparmiato durissime frecciate anche in questo caso.

Per fortuna in diversi altri commenti, molti seguaci della Nasti sono rimasti inteneriti da Thiago complimentandosi per come stia crescendo e paragonandolo ad un piccolo e dolce koala. Il mondo dei social, quindi, è sempre molto “diviso”, specie quando si tratta di giudicare personaggi famosi come la giovane influencer.

In questo caso la bella Chiara non sembra essersi preoccupata, almeno fino ad ora, di queste critiche. Anzi, come ha sempre sostenuto, ha intenzione di comportarsi come meglio crede e di crescere il suo bimbo senza preoccuparsi di ciò che pensano le altre persone. Soprattutto se queste persone sono i suoi haters sui social.

Di seguito anche il post Instagram molto discusso:

