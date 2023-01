Un’altra storia di C’è posta per te ha creato tanta discussione dopo quella tra Stefano e Valentina. Anche Annalisa e Nicola sono tornati insieme.

Dopo la prima puntata “della polemica” con la storia tra Stefano e Valentina che aveva fatto insorgere pubblico e anche personaggi Vip, ecco che pure la seconda serata di C’è posta per te ha generato tantissima discussione. Protagonisti Annalisa e Nicola che, dopo una serie di tradimenti da parte dell’uomo, sembra essere tornata insieme.

C’è posta per te, polemiche per la storia Annalisa-Nicola

Maria De Filippi

Non potevano mancare delle polemiche dopo la seconda puntata di C’è posta per te del 2023. E allora ecco che dopo la querelle che si era generata per la coppia Stefano-Valentina, a prendersi la scena sono stati Annalis a e Nicola. Lui, reo di aver tradito la compagna diverse volte e di aver persino venduto le fedi del matrimonio in un momento di rabbia e orgoglio, lei che, alla fine, ha deciso, solo dopo la trasmissione, di dargli una seconda chance.

Sebbene negli studi del programma di Maria De Filippi le cose parevano essere senza via di uscita con tanto di “busta chiusa”, in realtà a distanza di qualche tempo tutto è cambiato.

A confermarlo è stato lo stesso programma con un post social: “Dopo qualche tempo dalla registrazione Annalisa ha deciso di dare un’altra possibilità a suo marito Nicola”.

“Dopo la registrazione lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità”, si legge.

Una situazione che ha generato non poche discussioni via social dove tantissimi utenti hanno commentato aspramente: “Le corna stanno bene su tutto”, “Vi piacciono davvero tanto le corna”. “Mi fa davvero pena”.

Di seguito anche il post su Twitter della trasmissione sulla coppia:

Dopo qualche tempo dalla registrazione Annalisa ha deciso di dare un'altra possibilità a suo marito Nicola. #CePostaPerTe pic.twitter.com/0ZLj2OkjEU — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 14, 2023

