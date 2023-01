Amori, spaventi e polemiche: anche in questi ultimi giorni non sono mancati gli spunti. Vediamo i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni ricchissimi di notizie da tutto il mondo dello spettacolo, della tv e non solo. Amori, nuovi e vecchi, presunti flirt e anche qualche spavento, se non addirittura lutto. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio con i migliori gossip della settimana.

I migliori gossip della settimana: paura per Alice Campello

ALICE CAMPELLO

Partiamo con il grande spavento e, per fortuna, con il lieto fine, per Alice Campello e suo marito Alvaro Morata. La coppia ha avuto il quarto figlio, una splendida bambina, Bella. Per la mamma, però, alcune complicazioni durante il parto che l’hanno obbligata ad periodo in terapia intensiva. Fortunatamente, però, tutto è poi andato liscio.

Di seguito anche il recente post Instagram della donna che riassume quanto vissuto e il lieto fine:

Il presunto flirt di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso

Se ne era parlato subito ad inizio anno e la notizia è diventata nell’ultima settimana sempre più forte. Stiamo parlando del possibile flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. Per molto sarebbero “la coppia perfetta”. I due, per ora, non parlano…

Uscito ‘Spare’, il libro del principe Harry

Harry Windsor Inghilterra

Ha fatto molto discutere l’uscita ufficiale del libro del principe Harry ‘Spare‘. Tantissime le rivelazioni contenute nell’opera. Dal rapporto complesso con il padre Carlo a quello difficile col fratello William senza tralasciare aneddoti sulla guerra e tanto altro.

Amici, caos a Capodanno

Maria De Filippi

Se ne saprà di più nelle prossime ore, ma il caso scoppiato ad Amici relativo alla festa di Capodanno sta tenendo in agitazioni i telespettatori del programma. Un gruppo di ragazzi avrebbe esagerato la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio e dovrebbero arrivare conseguenze importanti. Alcuni avrebbero fatto uso della noce moscata per “divertirsi”.

Chiara Ferragni, il cachet di Sanremo in beneficenza

Chiara Ferragni

Chiudiamo il resoconto dei principali gossip della settimana dal 9 al 13 gennaio 2023 con il bel gesto di Chiara Ferragni. La donna ha comunicato di aver devoluto l’intero importo del cachet per Sanremo 2023 ad una associazione che si occupa di combattere la violenza sulle donne. Per la precisione all’associazione D.i.Re (donne in rete contro la violenza).

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG