Alvaro Morata ha comunicato tramite un post su Instagram la nascita della quarta figlia, Bella, e spiega che la moglie Alice è ricoverata in terapia intensiva alla Clinica Universidad de Navarra.

“Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati”.

Con queste parole l’attaccante dell’Atletico Madrid annuncia la nascita della quarta figlia attraverso un post condiviso su Instagram con la moglie Alice Campello. La piccola arriva in casa Morata-Campello dopo la nascita di due gemelli, Alessandro e Leonardo, nati nel 2018 ed Edoardo nato nel 2020.

La terapia intensiva dopo un parto

La terapia intensiva (ICU) dopo un parto è un’area di cura specializzata per le donne che hanno complicazioni durante o dopo il parto. Le donne che hanno bisogno di cure in terapia intensiva possono avere problemi di salute come l’emorragia post-partum, la preeclampsia, la sepsi, o insufficienza cardiaca acuta. La terapia intensiva dopo il parto è progettata per fornire cure mediche e chirurgiche immediate e attente per le donne che hanno bisogno di un supporto supplementare per la loro salute e il benessere del bambino. Il team di cura in terapia intensiva può includere medici, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, operatori sanitari e altri professionisti.

Le donne che sono in terapia intensiva dopo il parto possono ricevere trattamenti come: sangue e farmaci per gestire l’emorragia, fluidi per idratare e reidratare, farmaci per abbassare la pressione, arteriosa e prevenire la preeclampsia, antibiotici per trattare la sepsi, supporto respiratorio per il bambino se necessario, monitoraggio costante della condizione del bambino e della madre.

Il periodo di tempo in cui una donna rimane in terapia intensiva dopo il parto varia in base alla gravità delle sue condizioni di salute e al suo recupero. La maggior parte delle donne che ricevono cure in terapia intensiva dopo il parto può tornare a casa in un periodo di tempo relativamente breve, mentre alcune potrebbero avere bisogno di più tempo per recuperare completamente.

La terapia intensiva dopo il parto è un’area di cura molto specializzata e delicata, e il team di cura lavora per garantire che la madre e il bambino ricevano le cure di cui hanno bisogno per un recupero sicuro e completo.

