Ex protagonista di Uomini e Donne racconta il suo dramma sui social: sconfitto il tumore, ha scoperto che non sarebbe mai diventata mamma.

Teresa Cilia è stata una delle storiche protagoniste di Uomini e Donne. Ex tronista, ha scelto di lasciare il programma con Salvatore Di Carlo, poi diventato suo marito. I due si sono recentemente separati e Teresa è tornata ad essere molto attiva sui social. Subissata di domande riguardanti la sua vita privata, ha deciso di fare chiarezza su un argomento molto delicato.

Il dramma di Teresa Cilia

Come molti sanno, la Cilia ha sconfitto un tumore quando aveva solo 24 anni. “Mai ho pensato che non ce l’avrei fatta”, ha raccontato lei sui social.

“Questo tumore mi ha tolto la possibilità di essere madre – ha continuato a spiegare lei, evidentemente molto toccata dall’argomento – .Non c’è cosa più brutta da scoprire a 24 anni, ma anche lì ho scelto la vita con forza e coraggio”.

“Ho solo una possibilità per diventare madre, ma è troppo rischiosa e complicata per la mia salute e ho deciso di abbandonare completamente l’idea”, ha detto con la voce rotta dal pianto.

Per la prima volta, Teresa Cilia ha parlato del suo dramma, ma ha voluto lanciare un messaggio di fiducia a chi vive la sua stessa situazione: “Si può essere mamma in mille modi, non solo con un figlio proprio […]Questa malattia mi ha lasciato il segno, ma la vita va avanti”.

