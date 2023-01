Concluso in modo burrascoso il matrimonio con Letizia Porcu, Federico Fashion Style ha annunciato una imminente rivelazione: di cosa si tratta?

Il lungo matrimonio tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu si è concluso – almeno pubblicamente – solo di recente, ma i rapporti tra i due sono tutt’altro che distesi. Tra frecciatine social, querele e messaggi resi di dominio pubblico, lei sembra essersi rifatta una vita, mentre diventano sempre più insistenti le voci sull’omosessualità del parrucchiere. “Io sono etero e non ho nessuna cosa da nascondere”, aveva dichiarato lui da Serena Bortone un anno fa, ma ad oggi qualcosa potrebbe essere cambiata.

Federico Fashion Style ha un nuovo compagno?

In una intervista per il settimanale Nuovo, Federico, incalzato sul suo orientamento sessuale, aveva preferito rimanere vago.

“Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio”, aveva commentando, lasciando intendere di potersi innamorare anche di un uomo.

E, in giorni in cui si fa sempre più insistente la voce che Federico Fashion Style sia gay, lui interviene sui social promettendo di raccontare a tutti la verità.

“Ti accorgi delle persone che hai vicino, di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà – ha scritto lui sui social – .Di sapersi guardare negli occhi e di dire le cose belle e le cose brutte, e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io”.

“Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando – si legge ancora – . Perché prima parlavano, dicevano e raccontavano, poi però si mettono al posto loro. Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti. Dire la verità premia sempre”.

