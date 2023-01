Conduttrice, attrice e anche professoressa: Barbara D’Urso scelta come docente dell’Università. La prima lezione il prossimo 23 gennaio.

Barbara D’Urso può essere considerata una vera e propria stakanovista. Sempre in video con Pomeriggio Cinque, ha visto nel corso dell’ultima stagione televisiva diminuire drasticamente i suoi impegni davanti al piccolo schermo. Lei, tuttavia, non si è persa d’animo, ma è tornata a recitare in teatro e, negli ultimi giorni, ha accettato la cattedra presso lo Iulm Food Academy di Milano per il ruolo di docente.

Barbara D’Urso, cosa insegnerà all’Università

La conduttrice Mediaset salirà in cattedra il prossimo 23 gennaio per tenere una lezione su “Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della tv”.

Da sempre attenta alle tematiche che riguardano il benessere psicofisico associato ad uno stile di vita sano ed equilibrato, la D’Urso è stata individuata dall’istituto come una vera professionista del settore.

Già autrice del libro “Quanti anni mi dai? I miei segreti per essere bella sempre”, Barbara è una grande sostenitrice dell’alimentazione sana e dello sport, che pratica costantemente e di cui spesso parla attraverso i suoi social.

Così, dopo l’annuncio di Sonia Bruganelli come docente presso la Luiss Business School del corso “Creatività e Gestione dei Format Televisivi”, tocca ad un altro volto della televisione salire in cattedra.

Riproduzione riservata © 2023 - DG