Ex concorrente del Grande Fratello si sfoga dopo l’ospitata annullata dal Gf Vip per una sorpresa a Daniele Dal Moro.

A raccontare quanto accaduto con la redazione del Grande Fratello Vip è stata Martina Nasoni, ex concorrente della versione “nip” del reality show di Canale 5 ed ex fidanzata di Daniele Dal Moro. La giovane, che con l’ex tronista di Uomini e Donne ha mantenuto rapporti amichevoli, ha raccontato di essere stata chiamata per fare una sorpresa a Dal Moro, ma alla fine è stato tutto annullato. Perché?

Martina Nasoni, sfogo contro il Gf Vip

In seguito alle continue domande del web sulla sua mancata partecipazione al Gf Vip per una sorpresa a Daniele, Martina ha voluto fare chiarezza.

“Visto che mi stanno arrivando tanti messaggi in cui mi chiedete di andare a fare una sorpresa a Daniele, ci tengo a precisare che sono stata contattata dalla redazione per andare e ho dato la mia completa disponibilità”.

Inizia così lo sfogo della Nasoni, che però pare non abbia più sentito la redazione del Gf Vip dopo un primo contatto telefonico.

“Poi però è stato tutto annullato! Mi dispiace perché mi sembrava una cosa carina da fare per Daniele, visto che anche prima di entrare nella casa mi ha detto che gli sarebbe piaciuto ricevere una sorpresa da me – ha continuato lei – La parola di un’amica può davvero aiutare in questo percorso, lo so bene – continua la modella – Tutto ciò solo per dire che sarei stata pronta a trasmettere a Dani tutto il mio e il vostro sostegno, purtroppo è stato deciso cosi! Con tutto il rispetto del mondo, ma non condivido pienamente questa decisione […]”.

“[…]Non voglio passare come menefreghista e dirvi che al contrario, sarei stata la prima a far sentire a Daniele tutto il mio appoggio […]”, ha concluso Martina. Chissà, dunque, se il Gf Vip abbia solo posticipato la sua ospitata o abbia deciso, per motivi non noti, di annullarla definitivamente.

Riproduzione riservata © 2023 - DG