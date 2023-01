Sposato dal 2021 con la modella italo-tunisina Afef Jnifer, Alessandro Del Bono è amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici. L’imprenditore è finito al centro della cronaca nera in seguito alla rapina di cui è stato vittima nel tardo pomeriggio di ieri, 10 gennaio, mentre stava rientrando a casa in quel di Milano. Due rapinatori si sono avvicinati alla sua Ferrari e lo hanno derubato.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Del Bono era a bordo della sua automobile quando due malviventi a bordo di uno scooter, coperti con un casco integrale, si sono avvicinati e, dopo aver rotto il finestrino con una pistola, lo hanno derubato dell’orologio che aveva al polso.

Non un accessorio qualsiasi, ma un Patek Philippe di oro bianco, modello 5140, del valore di 40mila euro.

Immediatamente è scattata la denuncia e la polizia di Milano sta indagando sull’accaduto. Secondo le prime indagini, pare che il colpo sia stato messo a segno da due uomini. L’imprenditore, tuttavia, ha segnalato alla polizia altri due scooter con altri quattro uomini in zona prima della rapina.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram