Gli scontri tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer sono noti agli spettatori di Cartabianca, soliti assistere a scambi di opinioni spesso accesi tra la conduttrice e l’opinionista e alpinista trentino. I due, che non hanno mai messo a freno la propria schiettezza, sono stati ancora una volta protagonisti di una lite dovuta alla chiusura dell’ospedale di Misurina, realizzato per bambini asmatici nel cuore delle Dolomiti.

Come di consueto, Bianca Berlinguer ha affrontato nel corso della puntata di ieri, 10 gennaio, diversi fatti di cronaca che hanno interessato l’Italia negli ultimi giorni.

Uno fra tutti proprio la chiusura del nosocomio di Misurina. La scelta, dovuta ai costi troppo elevati sostenuti dalla Diocesi di Parma, ha scatenato l’ira di Corona.

“Il sindaco Zaia e i vescovi hanno sulla coscienza i bambini […] il mondo è in mano alla religione”, ha sbottato l’opinionista contrariato dal legame che esiste tra sanità e religione.

Ed è proprio quando la Berlinguer ha provato a motivare quanto accaduto spiegando che “la congregazione voleva comunque chiudere, non c’entra la religione”, che Mauro Corona si è scagliato contro di lei.

“Lei ha letto quello che dicono i preti e i vescovi! Lei mi porta i dati, io le porto i bambini!”, ha sbottato lui minacciando di lasciare lo studio dopo la discussione.

