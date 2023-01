Teo Mammucari si mette a nudo e, al centro degli studi de Le Iene, si rende protagonista di un monologo con un importante messaggio ai genitori separati.

Solito non parlare pubblicamente della sua vita privata, Teo Mammucari si è recentemente mostrato insieme alla ex compagna, Thais Wiggers, da cui ha avuto una figlia, Giulia. La foto condivisa sui social aveva fatto pensare ad un ritorno di fiamma tra i due, ma il monologo di cui il conduttore è stato protagonista a Le Iene ha motivato quella foto. Dopo anni di attriti e guerre, Teo e Thais hanno deciso di mettere al primo posto il bene della figlia.

Teo Mammucari, il monologo a Le Iene

“[…]Quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre, perché è difficile in quella situazione dare il meglio di sé”.

Con queste parole, Teo Mammucari ha parlato al pubblico in studio e a quello da casa, raccontando la sua personale esperienza dopo la separazione dalla madre di sua figlia.

“Non ho visto mia figlia Giulia per tre anni, era in Brasile con sua mamma – ha spiegato lui – La mamma è sempre la mamma, e una volta mi ha detto: ‘Papà è colpa mia, se non ci fossi stata io non avresti avuto questi problemi’”.

“Eh no, amore mio, no, tu non sei il problema, sei la mia forza! – ha continuato il conduttore – .Ecco è lì che ho capito che, quando ti separi, non devi pensare ai tuoi problemi, devi pensare ai figli, è solo così che puoi essere un buon genitore”.

Mammucari ha sottolineato anche quanto sia stato importante che la ex compagna Thais comprendesse la rilevanza del ruolo del padre nella vita della figlia, sotterrando l’ascia di guerra e riallacciando i rapporti con Teo.

“[…]Dopo quei tre anni in Brasile ha capito che non poteva essere una buona madre negandomi la possibilità di essere un buon padre – ha concluso – .Non tutti hanno la sua sensibilità, lo capisco, non tutti hanno la mia fortuna, ma a tutti i papà voglio dire: non cercate rivincite, non pensate ai vostri problemi, pensate ai vostri figli“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG