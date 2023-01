La vita di Bianca Balti è stata costellata dagli eccessi: prima le molestie, poi l’abuso di alcool e droghe fino alla vita da squatter.

Bianca Balti potrebbe aver vissuto molte vite. Modella di grande successo, è rinata solo grazie a questo lavoro che le ha permesso di allontanarsi dalla vita sregolata che aveva iniziato a condurre a Lodi, sua città natale. Figlia di due genitori con cui non ha mai avuto un ottimo rapporto, ha iniziato a prendere strade sbagliate a 14 anni, quando è stata vittima della prima molestia. “Il primo sabato sera fuori della mia vita, un ragazzo mi fa bere una bottiglia di limoncello e mi molesta – ha raccontato lei nel podcast One more time – . Mia mamma mi trova collassata in giro per Lodi nel cuore della notte. Invece di dire “mai più”, dal giorno dopo faccio un patto con me stessa e decido che sarei stata una cattiva ragazza”.

Bianca Balti, il crollo e la rinascita

“Da questo momento ho sentito la necessità di continuare a bere e usare droghe. Inizio a farne uso sempre, dalla mattina alla sera, per anni. Il mio fidanzato in quel periodo era lo spacciatore di Lodi. Io stavo proprio bene, mi sentivo una boss, pensavo fosse la vita migliore che potessi avere”, ha rivelato ancora lei che, ad oggi, non beve alcool e non usa droghe da nove anni.

La vita di Bianca Balti, quindi, continua tra dipendenze e la vita da squatter, iniziata accanto al fidanzato Milo, poi arrestato per pestaggio di un neofascista.

È in quel momento che la modella, ancora sconosciuta, trova un primo lavoro che la porta a conoscere la persona che, per la prima volta, le consigliò di rivolgersi ad una agenzia.

“La mia carriera da top model inizia subito: dopo una settimana il lookbook di Valentino, dopo due la prima cover, e poi finalmente Dolce&Gabbana, il mio brand preferito”.

Bianca, quindi, vola in America dove inizia una nuova vita. “Inizio a non drogarmi più e stacco completamente – ha ricordato – .A Milano era bastato un secondo per tornare alle vecchie tentazioni, a Marbella tutte le conoscenze e amicizie erano persone che volevano stare bene come me”.

Ad oggi la Balti è madre di due ragazze, vive a Los Angeles ed è una donna nuova: “Non sono mai stata così felice, l’unica cosa che vorrei, se potessi scegliere, è il corpo che avevo a 20 anni”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG