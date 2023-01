Fedez lascia tutti col fiato sospeso su Instagram: il rapper interrompe la diretta sentendo la figlia Vittoria in lacrime. Ma cosa è successo?

Solito collegarsi in diretta su Instagram nel corso della mattinata, Fedez si è reso protagonista di un vero e proprio “giallo”. Solo alcuni giorni fa, infatti, il marito di Chiara Ferragni si è visto costretto a salutare bruscamente i suoi follower per correre dalla figlia Vittoria, disperata e in lacrime nella stanza accanto. Tutti si sono chiesti cosa stesse succedendo in casa dei Ferragnez…

Fedez papà preoccupato: cosa è successo

“Dove sono i bambini?”, ha chiesto uno dei tanti fan di Fedez nel corso di una – apparentemente – tranquillissima diretta Instagram.

“Leo è a scuola – ha risposto il rapper – . Mentre Vittoria è di là nella stanza con la nonna…”. Proprio in quel momento, però, la più piccola dei Ferragnez ha iniziato a piangere.

“Sta per piangere… – ha aggiunto Fedez, inizialmente poco preoccupato – . Non è successo niente”.

Ma è stato proprio nel momento in cui Vittoria ha iniziato a piangere sempre più forte che lui si è visto costretto ad abbandonare la diretta Instagram.

“Vado a vedere cosa è successo”, ha chiarito lui con il volto un po’ preoccupato, concludendo così il collegamento con i fan e lasciando tutti col fiato sospeso.

