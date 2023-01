La stampa francese ne è certa: Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri Rassam sarebbero pronti per diventare di nuovo genitori. Sempre molto discreti e attenti a tenere le luci dei riflettori ben lontane dalla loro famiglia, i due sono finiti al centro del gossip per una presunta nuova gravidanza della figlia della principessa Carolina.

La Casiraghi e Rassam sono già genitori di Balthazar, nato nel 2018, mentre i due hanno avuto altri figli da precedenti relazioni: Raphaël, 9 anni, figlio di Charlotte e del comico Gad Elmaleh, e Daria, 12 anni, che Dimitri ha avuto dalla modella russa Masha Novoselova.

Alla famiglia, già numerosa, starebbe per aggiungersi un altro bebè, ma i diretti interessati non hanno né smentito né confermato il gossip.

L’ultima uscita pubblica di Charotte e Dimitri risale allo scorso novembre, ma in quell’occasione non si era notato nessun pancino sospetto.

La gravidanza della Casiraghi, su cui il quotidiano Voici è pronto a mettere la mano sul fuoco, sarebbe dunque solo all’inizio e l’arrivo del terzogenito di Charlotte sarebbe previsto per l’estate 2023.

