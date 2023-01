Una disattenzione può costare cara: lo sa bene Emanuela Folliero, storica annunciatrice di Mediaset, che ha raccontato un episodio di cui è stata vittima alcuni giorni addietro. Volto simbolo delle reti del Biscione, la showgirl è sempre molto attiva sui social ed è spesso ospite di alcune trasmissioni tv e radiofoniche. E, proprio nel corso di una intervista per lo show di RTL 102.5, Trends & Celebrities, la Folliero ha spiegato di aver rischiato di morire nel giorno dell’Epifania.

“Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica – ha raccontato Emanuela Folliero, che fortunatamente ad oggi sta benissimo – . Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene”.

L’incidente domestico di cui è stata vittima, però, ha davvero spaventato i presenti in casa, tanto che il figlio si è visto costretto a chiamare il 118.

“Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane – ha spiegato lei – . Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Solo tanta paura.”

