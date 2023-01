Alice Campello e Alvaro Morata hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia femmina dopo i tre maschi avuti nel 2018 e nel 2020.

Alice Campello ha dato alla luce la sua piccola Bella, prima figlia femmina avuta insieme al marito, il calciatore Alvaro Morata. I due sono già genitori dei piccoli Leonardo e Alessandro ( gemelli) e di Edoardo, nato nel 2020.

Alvaro ha dato l’annuncio tramite i social e ha spiegato ai follower della coppia che dopo il parto Alice ha avuto delle complicazioni e che ora si trova in terapia intensiva. Di seguito il post:

Alice Campello: è nata la figlia

Alice Campello ha finalmente realizzato il suo sogno di diventare mamma di una bambina e lei e Alvaro Morata hanno annunciato più felici che mai la nascita della piccola Bella. Il nome della bambina era stato anticipato dalla coppia già nei mesi scorsi, e Alice Campello aveva ammesso che tra i nomi in lizza vi fossero anche Lia e Vittoria.

ALICE CAMPELLO

Alice non aveva fatto segreto di desiderare ardentemente la sua “principessa” dopo l’arrivo di tre figli maschi (due dei quali gemelli). La gravidanza è stata piuttosto faticosa per la modella e influencer, che non ha nascosto ai suoi fan di aver sofferto di nausee e spossatezza durante i primi mesi.

I figli

Alice Campello e Alvaro Morata sono convolati a nozze nel 2017 con una lussuosa cerimonia a Venezia. Nel 2018 i due hanno appreso con gioia che sarebbero diventati genitori di due gemelli, Leonardo e Alessandro. Nel 2020 invece è arrivato il piccolo Edoardo, ma la coppia continuava ancora a sognare una sorellina per completare la famiglia.

“Da quando ho partorito voglio già un altro figlio e Álvaro vuole la stessa cosa. Vogliamo una bambina e ci stiamo già lavorando. Tutti mi dicono che sono pazza. La maternità è complicata perché ci sono cambiamenti di mentalità, priorità”, aveva dichiarato lei ai microfoni di AS. Con l’arrivo della piccola Bella i due hanno toccato il cielo con un dito e i loro fan sono impazienti di saperne di più sulla loro nuova vita in 6.

Riproduzione riservata © 2023 - DG