Qualche difficoltà per Beatrice Valli che affronta un’altra gravidanza ma che in questo periodo non sta esattamente bene.

Molto seguita sui social, Beatrice Valli sceglie spesso il confronto con i fan e ama rapportarsi con loro per raccontare un po’ le ultime novità relative alla sua vita. In queste ore la donna, moglie di Marco Fantini, ha spiegato come sta affrontato l’attuale gravidanza ammettendo di avere qualche problemino nel riposare.

Beatrice Valli, le notti insonni e le vertigini

Beatrice Valli

Dopo aver raccontato in diversi post e video social alcune curosità sulla sua gravidanza, Beatrice Valli continua nel suo storytelling e anche nelle ultime ore ha scelto di spiegare che per lei non è un momento facilissimo tra notti insonni e vertigini.

La donna, in realtà, ha raccontato che le problematiche notturne non dipendano solo dalla gravidanza ma dal fatto che le altre figlie abbiano spesso necessità della mamma a causa, magari, di influenza stagionale o altre piccole cose. Ecco perché la Valli ha detto: “Non dormo la notte. Mi sveglio anche 6 volte”. Su questo, però, va detto che suo marito Marco Fantini l’abbia presa in giro confidando che la donna, in realtà, passi il tempo a guardare serie tv su Netflix.

Un modo per ironizzare in un momento dove, però, qualche piccolo acciacco si fa sentire. Infatti, oltre alle notti difficili, la ragazza deve fare i conti con le vertigini: “Eccomi qua, ora sono un po’ a letto a riposarmi perché sono tornate le vertigini”, ha raccontato nelle ultime stories.

Come è possibile vedere nei racconti successivi presenti sul suo profilo, però, la Valli è riuscita ad alzarsi e uscire, probabilmente le vertigini, e le figlie, le hanno dato una “tregua”.

Di seguito, invece, un teneressimo recente post Instagram della donna:

