Il racconto choc di Guenda Goria riguardo quanto accaduto la scorsa estate. Una tragedia sfiorata per una gravidanza extrauterina.

Ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ha raccontato la sua terribile esperienza vissuta la scorsa estate quando, a causa di una gravidanza extrauterina, ha rischiato di morire.

Il racconto choc di Guenda Goria

Guenda Goria

Sebbene via social Guenda Goria avesse già raccontato parte della sua storia, l’esperienza è sembrata ancora più forte quest’oggi nella trasmissione di Serena Bortone ‘Oggi è un altro giorno’. Accanto a mamma Maria Teresa Ruta, la ragazza ha spiegato nel dettaglio cosa le sia accaduto la scorsa estate.

“Sono viva per miracolo, mi è successo il caso peggiore che potesse accadere”, ha detto Guenda parlando con la presentatrice. “Non sapevo l’esistenza di questa possibilità”, ha ribadito la ragazza facendo riferimento alla gravidanza extrauterina scoperta solo una volta essere giunta in ospedale.

“Stavo provando ad avere un figlio, non avevo sintomi e non avevo fatto un test di gravidanza. A un certo punto ho avuto una grande emorragia e sono svenuta, ero un un lago di sangue. Mi trovavo da sola, in un bar a prendere un caffé”.

A quel punto, immediato il trasporto in ospedale: “Mi hanno fatto le analisi del sangue e sono risultata incinta, ma dall’ecografia nell’utero non risultava niente. Mi hanno detto che l’embrione stava crescendo in una tuba e che si trattava di gravidanza extrauterina. Io ero decisamente pietrificata. Davvero, ero sconvolta”.

Di seguito anche parte del racconto condiviso in un post Instagram dal profilo della trasmissione:

Riproduzione riservata © 2023 - DG