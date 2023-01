Dedica social con tanto di foto da parte di Silvio Berlusconi per la sua dolce metà Marta Fascina. Lo scatto virale.

Una coppia molto discussa ma che, anche nell’ultimo scatto social, genera anche tanta tenerezza e dolcezza. Parliamo di Silvio Berlusconi e Marta Fascina che, in queste ore, hanno festeggiato il 33esimo compleanno di lei e lo hanno fatto anche con una bella foto felice insieme con tanto di bacio e dedica speciale da parte dell’ex Premier.

Silvio Berlusconi: la foto social con Marta Fascina

SILVIO BERLUSCONI

L’amore non ha età e la conferma è arrivata anche in queste ore via social dove Silvio Berlusconi ha pubblicato una foto con la sua compagna Marta Fascina in occasione del suo 33esimo compleanno.

L’ex Premier ha pubblicato su Instagram uno scatto molto tenero con bacio e dedica per la donna: “Qui abbiamo festeggiato il compleanno di Marta. Buona serata a tutti!”, ha scritto il noto politico di Forza Italia.

Inutile dire che la foto è diventata subito virale. Oltre al tenero gesto di Silvio per Marta, nello scatto è stato possibile apprezzare anche una torta e una candelina. I due sono parsi molto felici e sorridenti, decisamente innamorati cosa che conferma come il loro rapporto stia proseguendo a gonfie vele.

Berlusconi e la Fascina sono ufficialmente insieme dal 2020, anno che segna anche la rottura del Cavaliere con Francesca Pascale.

La foto da Villa San Martino ad Arcore, fa seguito a quella, sempre di coppia, che il politico aveva condiviso solamente poco tempo fa con quello che è stato un regalo speciale ricevuto dai due, ovvero una statuina tipica per il presepe che rappresentava lui e la deputata di Forza Italia in miniatura.

Di seguito il post Instagram del noto politico insieme alla sua compagna dove è possibile leggere anche diversi commenti decisamente curiosi dei tanti seguaci dell’uomo:

