Tra i personaggi più discussi al GF Vip, Oriana Marzoli fa ancora parlare per un retroscena relativo al suo passato burrascoso.

Tra i protagonisti più discussi e chiacchierati dell’edizione di quest’anno del GF Vip c’è sicuramente Oriana Marzoli. La modella è stata al centro di tante situazioni tra polemiche, flirt – l’ultimo con Daniele Dal Moro – ma non solo. In queste ore i principali media che si occupano anche del reality show e di vipponi hanno ricordato un episodio riguardante proprio la donna che finì in carcere dopo una brutta lite con l’ex fidanzato.

Oriana Marzoli e il carcere dopo la lite con l’ex

Alfonso Signorini

Complice anche la presenza della madre, Cristina, nella Casa del GF Vip per parlare con lei, e le parole di Signorini sul suo passato: “Sei una persona che ha vissuto sempre con grande passione, che non è scesa mai a compromessi. Hai avuto un rimpianto, soprattutto con gli uomini. Alcune storie sono finite male, improvvisamente. Ti sei ritrovata nella storia della Murgia e di Andrea Maestrelli, hai avuto una storia analoga nella quale ve le siete suonate di santa ragione”, ecco che diversi media hanno raccontato alcuni dettagli sulla Marzoli fino ad ora inediti, o quasi.

In particolare Fanpage ha riportato il racconto di Telecinco riguardo lo scorso febbraio 2022 quando la donna, appunto, finì addirittura in carcere.

A quanto pare, dopo una lite con l’ex fidanzato Eugenio Gallego l’attuale vippona si trovò a fare i conti con la giustizia e diede pure spettacolo in caserma. “Urlava contro i poliziotti” anche se tra le lacrime – si legge -. Da quella situazione, però, non ci furono poi delle conseguenze di alcun tipo dal punto di vista di eventuali denunce.

La stessa modella fece poi chiarezza sulla vicenda a Mtmad dicendo: “Ho chiuso questo capitolo della mia vita, non mi pento di averlo conosciuto perché l’ho amato con tutto il mio cuore e le mie forze. Nessuna donna merita ciò, ognuno ha preso la sua strada. Io desidero il meglio per lui, così come lui per me. Siamo d’accordo che la miglior cosa è non vederci più. Non volevo vedere la realtà, facevo passare tanti errori”.

Di seguito, invece, un post Instagram recente che riguarda la modella:

