Tra Teo Mammucari e la ex compagna Thais Wiggers c’è un ritorno di fiamma? La foto che li ritrae insieme alla figlia ha scatenato il gossip.

Dal 2006 al 2009 Teo Mammucari e Thais Wiggers, ex velina di Striscia la notizia, hanno vissuto un amore intenso che li ha portati a diventare genitori di Julia, oggi bellissima adolescente. Dopo la fine della relazione, il conduttore non è più stato visto in compagnia di un’altra donna e, stando ad alcune recenti dichiarazioni, sembrava che i rapporti con la madre di sua figlia non fossero idilliaci. “Non è un rapporto buono, ma da genitori perché altrimenti se fosse buono, saremmo ancora insieme”, aveva detto lui in una intervista a Verissimo.

Teo Mammucari e Thais Wiggers insieme: la foto

Nelle ultime ore, però, sta facendo il giro della rete una foto condivisa dalla Wiggers che si mostra serena in compagnia di Mammucari e della figlia Julia.

“Soprattutto, famiglia”, ha scritto Thais a corredo di un’immagine che ha fatto immediatamente pensare ad un ritorno di fiamma per la ex coppia.

Per la ex Velina e il conduttore, però, potrebbe anche semplicemente trattarsi di un incontro dovuto alla figlia Julia di cui entrambi sono innamoratissimi.

E, proprio in proposito, Mammucari aveva detto: “Sono un padre molto attento, scherzo tutto il tempo con lei e non riesco a trattarla come una persona adulta. Lei non è più una bambina, è una adolescente, ha 14 anni, è in piena adolescenza. Per me è una bambina […]”.

