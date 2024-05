L’ex professore di Amici, Luca Jurman, ha parlato di chi dovrebbe vincere il programma. Non è mancato qualche passaggio acceso verso il talent.

Dopo essere stato protagonista di diversi commenti accesi contro Amici, l’ex professore Luca Jurman è tornato a parlare della trasmissione a margine dell’appuntamento conclusivo del programma. Secondo l’ex professore, il programma è arrivato ad un punto tale dove, per “salvarsi”, sarà “obbligato” a far vincere determinati allievi, altrimenti avrà fallito nella ricerca del talento.

Luca Jurman e il possibile vincitore di Amici

Per Jurman, le uniche che si meriterebbero di vincere Amici 23 sono Marisol e Sarah. In questo senso, l’uomo ha detto: “Riuscirete a cavarvela se vince Marisol o al massimo questa ragazzina qui. Quanto a flow agli altri fa un baffo. Ha sbagliato anche lei ora, si è persa. Ma in generale è molto più musicale”, ha detto parlando della ballerina e di Sarah Toscano.

Ancora sulla cantante: “A sorpresa, pur continuando a vedere i suoi limiti, Sarah se la merita la finale. Sarah non si è spaventata mai e questo le va riconosciuto. Lei è quella che al Serale è esplosa e serve a questo: a fare esplodere il percorso dei ragazzi e tutto quello che hanno appreso. Una volta che sei lì devi mettere a frutto ciò che hai imparato e lei lo ha fatto. La finale se la merita”.

Di seguito anche il post su TikTok con le parole dell’ex maestro di canto del talent show di Maria De Filippi:

Chi vincerà il talent: i finalisti

Dopo la semifinale di Amici, tutti gli allievi che hanno preso parte all’appuntamento sono riusciti ad ottenere la finale. Oltre alle già citate Marisol e Sarah, infatti, a giocarsi la vittoria conclusiva saranno pure Mida, Petit, Holden e Dustin. Staremo a vedere chi riuscirà a trionfare nelle rispettive categorie e chi, invece, vincerà il talent.