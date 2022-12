Daniele Dal Moro aveva avuto modo di parlare della sua adolescenza difficile in alcune puntate del Gf Vip. Il giovane veronese, già noto per essere stato uno dei tronisti di Uomini e Donne, aveva confessato di aver iniziato a fumare e bere quando aveva solo 14 anni. Entrato nel vortice delle droghe e dell’alcool ancora troppo giovane, ne è uscito con grande forza di volontà, ma alcuni brutti ricordi del passato faticano ad essere completamente cancellati.

In un momento di confidenza con Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi, Daniele si è lasciato travolgere dai ricordi e ha ammesso di aver cambiato atteggiamento anche in seguito alle violenze subite da ragazzo.

“[…] Io ho avuto un cambio radicale di personalità – ha ammesso Dal Moro – . Il ragazzino che io ero e che ho iniziato a vivere determinate situazioni… di quel ragazzino lì non esiste quasi più niente”.

“Esiste sai quando? Con quei quattro, cinque amici che ho. Io Niki andavo fuori e mi riempivano di botte, capito? – ha ricordato visibilmente scosso – .Tornavo a casa la sera e avevo paura che mi sparava… Ho dovuto cambiare la personalità, altrimenti mi facevo schiacciare da tutti”.

Lui che porta un bagaglio pesante, che si commuove per chi spende per lui una parola carina, che difende chi vuole bene con vena veneta. Daniele è proprio un darling. Pensa la stoltezza di dargli dell’aggressivo e menefreghista. #GFvip #danieledalmoro #denzzzers #incorvassi pic.twitter.com/0AJAPJoJMa

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram